Modelleisenbahnen der Gebrüder Faller: Die ganz große Liebe für die kleine Welt

Jeder, der schon einmal in seinem Leben einen Modellbausatz mit den zusammenhängenden Plastikteilen aus der Packung genommen hat und stundenlang zum Miniatur-Handwerker wurde, der hat ein Lieblingsgebäude. Eines, an das er sich sofort erinnert. Beim Autor dieser Geschichte ist es eine kleine rot-weiße Tankstelle (vermutlich, weil es das erste Modell war, das ich mit eigenen Händen vor mehr als 30 Jahren zusammengeklebt habe). Ulrich Biene, der Autor des Buches „Die Welt von oben“, hat sich in das Rundcafé mit Mercedes-Stern am Dach verliebt. Und bei Hermann Faller war der Nachbau einer Schweizer Villa das Herzensprojekt.