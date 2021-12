Kleinflugzeug musste in Oberhofen notlanden: Passagiere unverletzt

Oberhofen – Ein 52-jähriger Pilot startete am Donnerstag mit einem einmotorigen Flugzeug und drei Passagieren vom Innsbrucker Flughafen zu einem Rundflug in Richtung Westen und wendete im Bereich St. Anton am Arlberg. Auf dem Rückflug bemerkte der Pilot im Bereich Telfs zunächst plötzlich ein Stottern des Motors und in Folge einen markanten Leistungsabfall, sodass die Flughöhe nicht mehr gehalten werden konnte.