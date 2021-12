Sperrstunde ab Montag bei 22 Uhr: Partybremse vor Silvester

Die Sperrstunde soll Partys zu Silvester in Lokalen verhindern. Die Politik appelliert, die Feiertage und den Jahreswechsel ruhig zu begehen.

Wien, Innsbruck – Am Freitag wurden die Corona-Regeln für die Feiertage gelockert, gestern wieder verschärft. Die hochinfektiöse Omikron-Variante des Coronavirus treibt die Politik vor sich her. Bund, Länder und Experten einigten sich deshalb auf die Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr ab 27. Dezember. Auch neue Beschränkungen bei Veranstaltungen treten in Kraft und ab dem Christtag (25. Dezember) gelten strengere Einreiseregelungen für die von Omikron hauptbetroffenen Länder Großbritannien, die Niederlande, Dänemark und Norwegen. Ausnahmen von der zehntägigen Quarantäne gibt es nur für dreifach Geimpfte mit negativem PCR-Test.