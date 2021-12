Russland rüstet an Grenze zu Ukraine auf: NATO plant für rasches Eingreifen

Ukrainische Soldaten an der Frontlinie.

Brüssel, Moskau – Wegen Russlands Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine hat die NATO die Einsatzbereitschaft ihrer schnellen Eingreiftruppe (NRF) erhöht. Das berichtet Die Welt. Demnach muss die so genannte Speerspitze der Eingreiftruppe seit Montag dieser Woche binnen fünf Tagen bereit sein für die Verlegung in das Krisengebiet.