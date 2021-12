Grüne Viktoria Gruber will Bürgermeisterin in Schwaz werden

„Verlässlichkeit und Beständigkeit – das bringe ich mit und dafür stehen die Grünen seit 1986 in Schwaz“, sagt Gruber, die derzeit für äußere und interkulturelle Angelegenheiten der Stadt zuständig ist. Was ihr wichtig ist? „Dass sich Schwaz nicht spalten lässt“, sagt Gruber, der zudem die Kinderbetreuung ein Anliegen ist. Zeitlich flexibler sollte diese werden. Kernthema sei aber der Umweltschutz. „Ich bin überzeugt, dass Politik, die Klimaschutz im Fokus hat, gut fürs Stadtklima ist“, meint Gruber.

Wohnen, Mobilität, Land- und Forstwirtschaft sowie Abfallwirtschaft sind weitere Themen. So setzt sich Gruber für eine Verlängerung der Citybus-Fahrzeiten am Abend ein. In Schwaz wollen bis dato neben Viktoria Gruber auch Victoria Weber (SPÖ), Martin Wex (VP) und Daniel Kirchmair (FPÖ) VP-BM Hans Lintner das Amt streitig machen. (ad)