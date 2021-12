Als die Partitur laufen lernte: Meisterkonzert mit „Wiener Symphonikern“

Die Geschichte des vorweihnachtlichen Symphoniker-Gastspiels am Dienstagabend schreibt aber weniger das solide agierende orchestrale Großaufgebot aus der Bundeshauptstadt. Es sind zwei besondere Herren, die dem Konzert ihren Stempel aufdrücken.

Zuallererst und zuvorderst ist da Dirigent Ádám Fischer zu nennen. Der gebürtige Ungar, rüstige 72 Jahre alt, ist Fleisch gewordene musikalische Passion. Fischer wirkt zart und fragil, doch am Pult kann er kaum stillstehen. Er rudert mit den Armen, verrenkt sich, verteilt mit dem Stab Hiebe und Liebkosungen (angedeutet!), er hopst, grimassiert und reißt beide Hände in die Höhe, damit das Fortissimo wie gewünscht durch den Saal Tirol donnert. Was für ein Schauspiel!