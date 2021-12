Schwimmbad oder Projekt "Seensucht": Viele Fragen offen in Westendorf

Westendorf – Die Sitzung des Gemeinderates in Westendorf am Dienstagabend wurde mit Spannung erwartet. Bürgermeisterin Annemarie Plieseis (Wir) hatte bei der Gemeindeversammlung in der vergangenen Woche angekündigt, dass der Gemeinderat nun eine Entscheidung treffen werde, ob das Schwimmbad saniert wird oder das Projekt „Seensucht“ errichtet werden soll.