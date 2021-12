Umsicht, Rücksicht und Vorsicht bei Skitouren: Aufruf an Wintersportler

Innsbruck – Das Tourengehen mauserte sich in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Wintersportarten Tirols. Und so wie viele andere Trends war auch dieser von hitzigen Debatten begleitet. Die vielen Menschen in den während der kalten Monate ansonsten ruhigen Teilen der Wälder und Berge störten die Ruhe der Tiere, lautete etwa einer der Kritikpunkte. In einer gemeinsamen Erklärung rufen der Alpenverein, die Österreich Werbung und die Bundesforste dazu auf, die Natur zu respektieren. Umsicht, Rücksicht und Vorsicht seien bei Skitouren das oberste Gebot.

„Intakte Natur und gesunde Wälder sind als Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten, als Arbeitsplatz und als Erholungsraum für uns Menschen von großer Bedeutung“, sagt Rudolf Freidhager, Vorstand der Österreichischen Bundesforste, die jeden zehnten Quadratmeter Natur in Österreich betreuen. „Voraussetzung dafür ist ein respektvoller Umgang aller mit der Natur und das Einhalten gewisser Regeln beim Aufenthalt in diesen Ökosystemen, gerade auch im Winter“, betont er. Waldränder und schneefreie Flächen sollten gemieden, von Wildruhegebieten, Einstandsbereichen und Fütterungen Abstand gehalten werden.

In diesem Winter und auch in den kommenden Jahren wird das Skitourengehen viele Menschen in die Berge locken, glaubt Lisa Wedding, Geschäftsführerin der Österreich Werbung. „Laut unserer aktuellen Winterpotenzialstudie interessieren sich rund zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher für Bewegung in der Natur. Der Anteil ist in der Corona-Krise um rund 20 Prozent gestiegen.“ (TT)