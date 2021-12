Michael Keaton soll Batman in „Batgirl"-Verfilmung spielen

Los Angeles – Hollywood-Star Michael Keaton (70), der unter der Regie von Tim Burton in "Batman" (1989) und "Batmans Rückkehr" (1992) Furore machte, will erneut den Held im Fledermauskostüm spielen. Er werde in "Batgirl" an der Seite der jungen Hauptdarstellerin Leslie Grace mitwirken, berichteten die Branchenportale Deadline.com und Hollywood Reporter am Mittwoch. Die 26-jährige Sängerin und Schauspielerin ("In the Heights") verlinkte den Casting-Bericht auf Twitter.