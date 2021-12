Schnelle Chance zur Rehabilitation für die Innsbrucker Haie

„Wir müssen vor dem gegnerischen Tor wieder hungriger sein und das eigene Tor besser verteidigen“, forderte Mitch O’Keefe. Das Rezept, das die Innsbrucker Haie in der ICE Hockey League nach zuletzt drei Niederlagen in Folge zurück in die Spur bringen soll, klingt simpel. Zuletzt hatte der HCI am Dienstagabend bei der 1:5-Niederlage in der Tiwag-Arena gegen den Vorletzten Dornbirn eine blutleere Vorstellung gezeigt.