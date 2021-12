Warten aufs Christkind: So kann man den Kindern die Zeit verkürzen

Innsbruck — Selten wird Eltern diese Frage so oft von ihren Kindern gestellt wie am 24. Dezember: "Wie lange dauert es denn noch?" Das einzige, das die Zeit bis zur Bescherung verkürzt, ist Ablenkung. Zum Glück gibt es tagsüber mittlerweile allerhand Abwechslung im ganzen Land, sodass das Warten aufs Christkind für Eltern und Kinder nicht zur nervenaufreibenden Belastungsprobe wird. Wir haben im folgenden einen Überblick zusammengestellt, was man mit Kindern am 24. Dezember in Tirol unternehmen kann.