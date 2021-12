„Was bleibt, ist ein Desaster": Scharfe Kritik aus Tirol an neuen Corona-Regeln

Am Feuerwerk auf der Seegrube will die Stadt Innsbruck festhalten.

Innsbruck ‒ Die am Mittwoch verkündeten neuen Maßnahmen gegen die Omikron-Variante sorgen in Tirol bei Touristikern und dem Wirtschaftsbund für Kopfschütteln und heftige Kritik. Ab 27. Dezember wird die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt. Auch neue Beschränkungen für Veranstaltungen treten in Kraft und ab dem Christtag (25. Dezember) gelten strengere Einreiseregelungen für die von Omikron hauptbetroffenen Länder Großbritannien, Niederlande, Dänemark und Norwegen. Ausnahmen von der zehntägigen Quarantäne gibt es nur für dreifach Geimpfte mit negativem PCR-Test.