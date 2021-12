Ganz schön freche Lausbuben: Reise zu den Engeln von St. Gallen

No Angels? Für St. Gallen gilt das nicht. The Beach Boys, Klaus Hoffmann, Hubert Kah und Rammstein haben die überirdischen Wesen besungen. Ulrike Brülisauer kann sie sogar leibhaftig sehen, sagt sie, und spricht darüber. In der Adventzeit wartet sie vor der Touristeninformation auf Gäste und verleiht der Fantasie von Gläubigen und Skeptikern Flügel. „Kommen Sie näher“, ruft die Stadtführerin. Dann bittet sie mit Blick in den verschneiten Abendhimmel um Segen für den Spaziergang in jenseitige Welten. „Warum begeben Sie sich heute auf Engelsspuren?“, fragt Brülisauer in die Runde. „Aus Sentimentalität“, antwortet eine Studentin. Ein älterer Herr hofft, Antworten für eine „schwebende Ungewissheit“ zu finden.