Großeinsatz in Patsch: Bauernhaus stand in Vollbrand

Sieben Feuerwehren standen in Patsch im Einsatz.

Patsch – In einem Bauernhaus im Ortszentrum von Patsch brach am späten Donnerstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Dieses griffen schnell auf alle Teile des mehrere hundert Jahre alten Gebäudes über. Sieben Feuerwehren aus der Umgebung, inklusive der Innsbrucker Berufsfeuerwehr, rückten an.