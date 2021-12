Auto geriet ins Schleudern: Lenkerin bei Unfall im Defereggen verletzt

Hopfgarten im Defereggen – Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 66-Jährige auf der Defereggentalstraße talauswärts in Richtung Martei in Osttirol. In der sogenannten Erlachgalerie kam ihr ein 70-jähriger Lenker entgegen. Dessen Auto geriet in einer leichten Linkskurve ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Wagen der Österreicherin.