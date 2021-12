Steuernachlass für Wolf: Chats auch mit Ex-Finanzminister Schelling

Aus diesen Chats geht laut Standard hervor, dass Wolf sich über Vermittlung von Altkanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) mit seinen Steuerproblemen – ihm drohte eine Nachzahlung von elf Millionen Euro, letztlich zahlte er sieben Millionen – an Schmid wandte. Dieser "sagte, ich soll dich um Unterstützung bitten (...) deshalb meine SMS", schrieb Wolf an Schmid. Und bekam zur Antwort: "Jederzeit. Du weißt, du hast unsere Wertschätzung. Wir besprechen alles morgen."

Ein bisher nicht bekannter Amtsvermerk über Wolf und die Finanz zeigt laut Standard, wie intensiv der Unternehmer im Ministerium interveniert hat. Auch mit dem damaligen Finanzminister Schelling – der von der WKStA aber nicht als Beschuldigter geführt wird – sei er in der Sache regelmäßig in Kontakt gewesen, bis weit nach dessen Amtszeit. Im September 2016 informierte ihn Wolf, dass er mehrfach mit Schmid geredet habe. "Kümmere mich darum", antwortete der Finanzminister.

Schon zuvor hatte Schelling an Schmid geschrieben, wenn die Großbetriebsprüfung auf ihrem Standpunkt beharre, werde Wolf "das halt in der Berufung bekämpfen" müssen - und dann gebeten: "Bitte SMS gleich löschen." "Ich würde so was grundsätzlich lieber auf WhatsApp schreiben", antwortete ihm Schmid.