Berufung gegen Wilhelm: Haselsteiner lässt das Klagen nicht sein

Erl, Sölden – Zum Weihnachtsfrieden im Match Tiroler Festspiele Erl versus Blogger Markus Wilhelm reicht es nun doch nicht. Die Festspiele halten das Klagskarussell gegen den Ötztaler Publizisten im letzten – von ursprünglich 18 – Zivilprozessen am Laufen und gehen in die Berufung.

Im besagten Rechtsstreit hatte das Landesgericht Innsbruck dem Blogger in erster Instanz Recht gegeben. Wilhelm hatte vor bald vier Jahren auf seiner Webseite dietiwag.org schwere Vorwürfe gegen die Festspiele Erl erhoben und damit in weiterer Folge den Rücktritt von Intendant Gustav Kuhn ausgelöst. Wilhelm schrieb damals, im Februar 2018, vom „Verdacht auf Lohndumping, Lohnwucher, Scheinselbstständigkeit und Abgabenhinterziehung“ in Erl. Die Festspiele verlangten vor Gericht den Widerruf dieser Aussagen und blitzten damit ab, denn das Landesgericht Innsbruck sah Wilhelms Behauptungen als „in ausreichendem Umfang bewiesen“ an.