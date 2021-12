Pflege-Forderungen: Finanzausgleich soll Abgeltung regeln

Innsbruck – Die Arbeitsgemeinschaft SODiT – in ihr sind 31 Tiroler Organisationen für Menschen mit Behinderung versammelt –, kritisierte gestern in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, die schwarz-grüne Landesregierung und die Sozialabteilung des Landes, dass es nicht für alle über 3500 Mitarbeiter besagter Organisationen, sondern nur für jene, die „pflegerische Tätigkeiten im engsten Sinn ausüben“ eine Covid-19-Bonuszahlung gebe. Dies bezeuge, dass Politik wie Verwaltung das Bewusstsein für die systemrelevanten Leistungen der Mitarbeiter in der Behindertenhilfe fehle. Obmann Ludwig Plangger fordert vom Bund eine Gleichbehandlung mit dem Pflegepersonal und ergo den 500-Euro-Bonus. Zumindest sollte das Land einspringen, so die Forderung. Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) versicherte gestern, im Bund bereits einige Vorschläge für eine Gleichstellung gemacht zu haben. (mami)