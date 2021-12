TT-Leitartikel: Ein Weihnachtsfest der Hoffnung

Sehr vieles rund um das große Weihnachtsfest bleibt nach 2020 auch heuer anders als früher. Statt Einkaufstrubel, einem Ansturm auf die Christkindlmärkte und spätestens zu Weihnachten vollbesetzten Tourismusorten gab es erneut einen Lockdown und Restriktionen. Der Handel musste trachten, wenigstens einen kleinen Teil der ausgerechnet in der für ihn wichtigsten Zeit aufgelaufenen herben Verluste wettzumachen. Über den Tourismus, der seit Corona-Ausbruch in Summe nahezu elf Monate dichtgemacht worden war, brechen mit immer neuen Einschränkungen fast täglich neue Hiobsbotschaften herein.