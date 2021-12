Familie freut sich „riesig": Geschlecht von Helene Fischers Baby steht fest

Wie die Zeitung weiter berichtet, sei bereits alles für die Ankunft des kleinen Mädchens vorbereitet. So sei das Kinderzimmer längst fertig und die Babysachen gekauft. Die ganze Familie freue sich „riesig auf die Kleine".

Bevor ihre Tochter zur Welt kommt, verbringt die 37-Jährige ein paar besinnliche Tage mit ihrem Verlobten, ihren Eltern und der Familie ihrer älteren Schwester in einer Villa am Ammersee, heißt es in der Bild" weiter. (TT.com)