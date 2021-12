Langjährige Vogue-Chefredakteurin Grace Mirabella gestorben

New York – Die frühere Chefredakteurin der US-Modezeitschrift Vogue, Grace Mirabella, ist nach Angaben ihres langjährigen Arbeitgebers tot. Sie sei am Donnerstag in ihrem Haus im New Yorker Stadtteil Manhattan gestorben, berichtete zudem die New York Times unter Berufung auf ihren Stiefsohn. Der Zeitung zufolge wurde Mirabella 92 Jahre alt, nach Angaben der Vogue hingegen 91.