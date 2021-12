Luxus-Kaufhäuser: Signa mit Riesendeal

Der Luxus-Einkaufstempel von Selfridges in der Londoner Oxford Street.

London – Die kanadische Eigentümerfamilie Weston verkauft die Selfridges-Gruppe, zu der neben dem Warenhaus-Geschäft auch Immobilien gehören, zu je 50 Prozent an Signa und die Central Group, die ihrerseits bereits eine Reihe von Luxus-Warenhäusern in europäischen Metropolen besitzen.

Selfridges wurde Anfang des vergangenen Jahrhunderts von Harry Gordon Selfridge gegründet und hat sein Stammhaus im Herzen Londons. Außerdem gehören 25 Kaufhäuser in europäischen Großstädten und Kanada sowie Online-Shops zur Gruppe. Die Familie Weston hatte Selfridges 2003 übernommen. Auch Investoren aus dem arabischen Raum und Asien sowie Finanzinvestoren hatten die Fühler nach Selfridges (über 10.000 Mitarbeiter) ausgestreckt.

Signa und Central machten nun aber das Rennen. Sie übernehmen 18 der 25 Warenhäuser, die sieben Kaufhäuser in Kanada gehören Insidern zufolge nicht zu dem Paket. Die beiden Investoren hatten sich Anfang 2020 bereits die Schweizer Warenhauskette Globus gesichert. Die Central-Gruppe der thailändischen Milliardärsfamilie Chirathivat ist bereits bei den Luxus-Warenhäusern KaDeWe in Berlin, der italienischen La Rinascente und der dänischen Illum engagiert – gemeinsam mit Benkos Signa. Sie wollen aus dem Kaufhaus-Imperium nun eine Luxus-Plattform schmieden, deren Umsatz Insidern zufolge von derzeit rund 5 auf bis zu 8 Mrd. Euro im Jahr 2024 steigen soll. Über 1 Mrd. Euro soll dann das Online-Geschäft der gemeinsamen Luxus-Plattform dazu beitragen.

Gesteuert werden soll das Warenhaus-Konglomerat aus einer Holding aus London heraus. Die Gruppe habe jedenfalls auf Sicht das Potenzial, fähig für den Sprung an die Börse zu sein. Mit Signa Sports hat es Immobilien-Investor Benko bereits an die New Yorker Börse geschafft. (TT, APA)