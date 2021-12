36 Millionen Euro lassen das Pitztal an einem Strang ziehen

Geschäftsführer Markus Mauracher vom Regionalmanagement (Regio Imst) bestätigt, dass die Anzahl an Förderansuchen nicht eingebrochen ist. Nur an der Höhe der geplanten Investitionen spüre man immer stärker, dass die Pitztaler „unternehmerische Vorsicht“ walten lassen. „Aber in Summe konnten während der vergangenen vier Jahre auch die vier Millionen Euro fürs RWP-Pitztal abgeholt werden. Dazugekommen sind weitere vier Fördermillionen von Bund und Land, was in Summe acht Millionen ergibt“, rechnet Mauracher vor: „Das Erfreuliche: So konnten 36 Millionen an Investitionsvolumen ausgelöst werden, die dem Pitztal zugutegekommen sind.“