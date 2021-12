Leitartikel zur Inflation: Teuerungswelle und kein Ausweg

Zuletzt lag die Inflationsrate in Österreich bei satten 4,3 Prozent, in Deutschland sogar bei 5,2 Prozent. Vor allem all jene, deren monatliche Haushaltskasse schon vorher sehr angespannt war, sind vom Teuerungsschub am massivsten betroffen. Die Preise stiegen ja auf sehr breiter Front, allen voran bei Sprit sowie Heiz- und anderen Energiekosten, aber weiterhin auch beim Wohnen und bei verschiedensten anderen Produkten.