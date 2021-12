Brief an Tirol zu Weihnachten: Ein helles Licht ins Dunkel

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht.“ Dieser Satz aus dem Propheten Jesaja fällt mir in den letzten Tagen immer wieder ein: Wir erleben gerade ziemlich viel Dunkles in unserer Welt. Vielleicht mehr, als wir es in den letzten Jahrzehnten gewohnt waren. Die Corona-Pandemie verbreitet Unsicherheit und Angst. Wie geht es weiter? Sie verschärft Spannungen. Sie vergiftet das Klima. Und sie bringt Hass hervor: Das Virus ist hochinfektiös.