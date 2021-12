Schmankerl zur Vierschanzentournee: Ein „Schweinskopf“ verlieh Vettori Flügel

Innsbruck – Ein echter Schweinskopf verhalf dem Absamer Ernst Vettori zu seinem ersten von zwei Tournee-Siegen. Der 57-Jährige erinnert sich an das nicht alltägliche Erlebnis zurück, als wäre es gestern gewesen. „Ich war als 20-Jähriger beim Auftaktspringen in Oberstdorf und lag nach dem ersten Durchgang in Führung, da war ich natürlich ziemlich aufgeregt“, erzählte die Skisprung-Legende.