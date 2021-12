Reit im Winkl: Die volle Wintersport-Palette

Reit im Winkl – Es kostet Überwindung, sich bei den ersten Sonnenstrahlen aus dem Bett zu schälen und die Langlaufski hinaus in die Kälte zu tragen. Aber es lohnt sich. Während die meisten Gäste noch frühstücken, hat man die Loipe für sich allein – und kann dahingleiten. Denn tagsüber wird es oft eng auf den blauen Loipen in Reit im Winkl. Die Schleifen durchs Tal sind so sonnig, dass auch erfahrene Langläufer sie gern laufen. Und von denen gibt es in dem traditionsreichen Wintersportort im Südosten Bayerns viele.