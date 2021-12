Terrorgefahr: Frankreich erhöht zu Weihnachten Sicherheit an Kirchen

In den vergangenen Tagen hatten sich in katholischen Kirchen in Frankreich zwei Vorfälle ereignet.

Paris – Wegen erhöhter Terrorgefahr zu Weihnachten hat Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an Kirchen angeordnet. In der Nähe von Gotteshäusern sollen auch in diesem Jahr Polizeifahrzeuge unterwegs sein, heißt es in einem Rundschreiben an die Präfekten, aus dem die Zeitung La Croix (Freitag) laut Kathpress zitiert. Polizisten und Soldaten würden in der Nähe von Kirchen postiert. Zahlen für den Einsatz wurden nicht mitgeteilt.