Drogenfahnder entdeckten in Hongkong 1,3 Tonnen Ketamin

Hongkong – Drogenfahnder haben in Hongkong 1,3 Tonnen Ketamin beschlagnahmt. Es handle sich um den bisher größten Drogenfund in der Stadt, teilte die Polizei der chinesischen Sonderverwaltungszone am Samstag mit. Der Straßenverkaufswert der synthetischen Drogen wird demnach auf 840 Millionen Hongkong-Dollar (95,22 Mio. Euro) geschätzt.

Nach Angaben der Hongkonger Polizei sind Drogenhändler wegen der Corona-Reisebeschränkungen derzeit auf größere und riskantere Lieferungen per Schiff angewiesen, weil sie keine Drogenkuriere mehr per Flugzeug einschleusen könnten. Sie nutzen demnach Fischerboote oder Hochseeschiffe, um die Drogen in die Nähe der Hongkonger Küste zu bringen. "Dann organisieren sie Schnellboote, um die Drogen an Land zu schmuggeln", sagte ein Polizeivertreter vor Journalisten. (APA/AFP)