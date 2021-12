73-jährige Frau in der Schweiz von Pistenfahrzeug getötet, Kind verletzt

Bern – Im Oberwalliser Skigebiet Fiescheralpe-Kühboden ist eine 73-jährige Frau von einem Pistenfahrzeug am Nachmittag des Heiligen Abend getötet worden. Ihre zweijährige Enkelin überlebte schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich um 16.50 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis am Samstag mitteilte. Ein 22-jähriger Mann fuhr am Steuer eines Pistenfahrzeuges vor dem Fahrzeugdepot rückwärts.