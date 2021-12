FIS-Renndirektor Gerdol fehlt bei Weltcup in Lienz wegen Corona-Infektion

Peter Gerdol wurde in Courchevel positiv auf das Coronavirus getestet.

Nach den Weltcup-Rennen der Frauen in Courchevel sind zwei FIS-Verantwortliche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Ski-Weltverband am Samstag bekanntgab, handelt es sich bei einer der beiden Personen um den Chef-Renndirektor bei den Frauen, Peter Gerdol.

Der Slowene werde bei den anstehenden Technikbewerben in Lienz (Riesentorlauf am 28.12., Slalom am 29.12.) von Technik-Renndirektor Markus Mayr vertreten. (TT.com)