Nächster Anlauf für Pacht von Gut March in Kufstein

Kufstein – Ausschreiben oder nicht? Diese Frage bewegt seit Monaten die Kufsteiner Kommunalpolitik. Eigentlich hätte die Zukunft des städtischen Gutes March schon lange geklärt sein sollen. Trotzdem gab es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wieder keine Entscheidung, auch weil die Sache mittlerweile zu einer brisanten, hochpolitischen Frage hochstilisiert wurde. Der bisherige Pächter Peter Hechenbichler, VP-Ersatzgemeinderat und Vorsitzender des Forst- und Landwirtschaftsausschusses, ist seit 20 Jahren Pächter des städtischen Anwesens, zu dem sieben Hektar landwirtschaftliche Grundstücke gehören, außerdem eine Alm im Kaisertal. Hechenbichler bekommt nicht nur aus dem VP-Lager, für das er 2022 auf der Liste von GR Richard Salzburger kandidiert, Unterstützung, sondern auch von anderen Fraktionen. An und für sich betont auch Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie), dass der bisherige Pächter sehr gut sei und er gut mit ihm leben könne. Aber zum einen geht es ihm um den Pachtzins, der derzeit sehr niedrig sei (für Krumschnabel sind künftig 12.000 Euro jährlich die Untergrenze), zum anderen um die Transparenz, „damit nicht der Eindruck entsteht, dass wir einen Gemeinderatskollegen bevorzugen“. Der Ausschuss hatte da eine andere Meinung, wollte den Pachtvertrag ohne Ausschreibung verlängern. Hechenbichler will aber die 12.000 Euro nicht bezahlen, da die Summe nicht erwirtschaftbar sei, wie er erklärte. Der Stadtrat kam zu keiner Entscheidung, und gab die Angelegenheit an den Gemeinderat weiter.