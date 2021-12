Neue Drehleiter der Imster Feuerwehr braucht Hilfe aus Gemeinden

Die Umlandgemeinden wurden daher in den vergangenen Wochen und Monaten seitens der Bezirkshauptmannschaft angeschrieben. Dabei wurde ihnen ein Finanzierungsschlüssel für den Ankauf des 850.000 Euro teuren Fahrzeuges nahegebracht. Nicht alle sind mit der Vorgehensweise einverstanden. Der Arzler Bürgermeister Josef Knabl etwa hätte gerne vorher ein klärendes Gespräch gehabt. In Roppen gab es zuletzt in der Gemeinderatssitzung eine Diskussion darüber. Dort lehnt man den Beitrag ab. Vielmehr wolle man bei künftigen Einsätzen der Drehleiter die offiziellen Stundensätze laut Tarifverordnung bezahlen.