TT-Analyse: Langsam wird die Silvester-Knallerei leiser

Was Umweltschutzverbände seit Jahren fordern, schaffte Corona innerhalb kurzer Zeit. In der Nacht von 31. Dezember 2020 auf den 1. Jänner 2021 wurden in Tirol deutlich weniger Feuerwerke, Böller und Raketen abgeschossen als in den Jahren zuvor. Das zeigte ein Vergleich der Feinstaubbelastung durch die Landesabteilung Waldschutz. Denn Fakt ist: Zum Jahreswechsel sorgen nicht Hausbrand und Verkehr für schlechte Luft, sondern tausendfach abgeschossene, Grenzwert-überschreitende Feuerwerkskörper.