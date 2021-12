Als erster Film seit 2019: "Spider-Man 3" spielt Milliarde Dollar ein

Tom Holland und Zendaya bei der Spider-Man: No Way Home Film Premiere in Los Angeles.

Wien, Berlin – Die Comicverfilmung "Spider-Man: No Way Home" hat als erster Film seit Beginn der Corona-Pandemie weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar (884 Millionen Euro) in den Kinos eingespielt. Das Abenteuer ist damit der einzige Film seit "Star Wars: The Rise of Skywalker" aus dem Jahr 2019, der international diese Marke überschritten hat, wie das Branchenmagazin Variety am Sonntag (Ortszeit) berichtete.