Lienz steht bereit: Volle Zuversicht im leeren Ski-Stadion

Lienz – Ein letztes Mal noch. Jetzt aber wirklich, dann ist Ruhe. „Das kannst auch ruhig schreiben“, ergänzt Siegfried Vergeiner, gefolgt von einem kurzen Lachen, das fast so klingt, als dürfte man die Worte nicht zu ernst nehmen. Denn schon 2017 verabschiedete sich der Präsident des Lienzer Skiclubs als Rennleiter des Damen-Weltcups, der am Dienstag mit dem Riesentorlauf (10.00/13.00 Uhr, live TT.com-Ticker) in die neue Auflage startet.