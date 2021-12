Tuchel sauer: „Menschen in Büros treffen diese Entscheidungen"

Es brodelt in der Premier League: Thomas Tuchel hielt am Sonntag nach dem 3:1-Erfolg über Aston Villa mit Kritik an den Liga-Verantwortlichen nicht hinter dem Berg. Besonders die Wechsel-Thematik stößt den Trainern der großen Vereine sauer auf. Ein Entgegenkommen der Verantwortlichen ist nicht in Sicht.