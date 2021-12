Positiver Corona-Test: Shiffrin fällt für Weltcuprennen in Lienz aus

Lienz – Die Weltcuprennen der Damen in Lienz gehen ohne Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin über die Bühne. Die US-Amerikanerin teilte am Montag via Social Media mit, dass sie einen positiven Corona-Test abgegeben habe. Gemäß des Gesundheitsprotokolls befindet sich die 26-Jährige nun in häuslicher Isolation.