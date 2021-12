Weihnachtsgrußkarte in Wängle überraschte ganzes Dorf

Wängle – So mancher Wängler und manche Wänglerin hatten für einen kleinen Moment fast nasse Augen, als sie die Post öffneten. Viele konnten kaum glauben, was sie da zu lesen bekamen: eine gemeinsam verfasste und unterschriebene Weihnachts- und Neujahrswunschkarte der beiden Bürgermeisterkandidaten – mit besten Wünschen von Renate Thurner und Florian Barbist. Nach dem Streit der vergangenen Monate, der in der Auflösung des Gemeinderates gemündet hatte, wurde die gemeinsame Weihnachtspost der beiden neuen Bürgermeisterkandidaten samt ihrer Listen als Wohltat empfunden. Wängle wählt schon am 9. Jänner, eineinhalb Monate vor dem Rest Tirols, Gemeinderat und Bürgermeister. (hm)