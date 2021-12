Sozialbudget 2022: Langfristige Absicherung statt sozialer Einmaleffekt

Auch wenn sich die Folgen der Corona-Pandemie so noch nicht in der Entwicklung der Zahlen zur Mindestsicherung widerspiegeln, so hat die kürzlich präsentierte Armutsstudie trotzdem klar aufgezeigt, dass die Gesundheitskrise sehr wohl problematische und prekäre Lebenssituationen verstärkt, die TT berichtete.

Schätzungsweise rund 80 Prozent des Tiroler Sozialbudgets betreffen Pflichtausgaben, heißt es von Seiten des Landes. Diese wurden in der Regel mit der üblichen Indexierung fortgeschrieben. Darüber hinaus habe man in den Budgetverhandlungen aber durchaus Spielraum für punktuelle Schwerpunkte erarbeiten können, sagt Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne). Allein für die Kinder- und Jugendhilfe werden beispielsweise 2022 rund 75 Millionen Euro reserviert. Ein Plus im Vergleich zu heuer von neun Millionen Euro. Forcieren will Fischer mit 3,2 Millionen Euro in diesem Bereich das betreute Wohnen für Kinder und Jugendliche. Schulsozialarbeit und Kinderschutz – auch hier zeigt Corona den großen Handlungsbedarf auf – sollen mit zusätzlichen 1,1 Millionen Euro vorangetrieben werden.