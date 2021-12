„Geschlossen gegen Transit wehren": FP will Brennerautobahn lahmlegen

Markus Abwerzger reißt nun offenbar der Geduldsfaden. Der FP-Landesparteiobmann drohte der schwarz-grünen Landesregierung gestern unverhohlen mit einer Blockade der Brennerautobahn, sollte bis zum Sommer 2022 keine Besserung in der Entwicklung der Transitzahlen eintreten: „Die Tiroler Bevölkerung muss sich geschlossen gegen den Transit wehren, denn die Landesregierung hat versagt und politisch kapituliert.“

Abwerzger reagiert damit auf die Ankündigung, dass Tirol die Ergebnisse einer „Lkw-Slot-Studie“ der Südtiroler Landesregierung, die bis Mitte 2022 vorliegen sollen, analysieren wolle. Wie berichtet, ist eine diesbezügliche Machbarkeitsstudie (Lkw-Durchfahrt auf dem Brennerkorridor nur nach Buchung eines Zeit-Slots) in Südtirol in Auftrag gegeben worden. „Es bringt gar nichts, immer neue Studien in Auftrag zu geben, deren Ergebnisse dann eh nicht umgesetzt werden.“