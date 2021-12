Teuerungsschübe so hoch wie seit 1992 nicht mehr: Staat soll reagieren

Innsbruck – Zuletzt ist die Inflationsrate in Österreich auf 4,3 Prozent gestiegen, in Deutschland sogar auf über 5 Prozent. Die Teuerung ist momentan so stark und damit so hoch wie seit 1992 nicht mehr. Und immer mehr Experten sagen, dass das kein kurzfristiger Spuk ist. Die Teuerung sei auch aufgrund der Lieferprobleme durch die wegen Corona außer Tritt geratenen Lieferketten viel hartnäckiger als erhofft.

Während 58 Prozent der Frauen den Staat in die Pflicht nehmen, er solle jetzt an der Preisfront eingreifen, sind es im Vergleich dazu „nur“ 46 Prozent der Männer. Auch der Anteil der Jungen (16 bis 29 Jahre) ist diesbezüglich mit 61 Prozent deutlich höher als der Anteil der über 50-Jährigen mit 46 Prozent.

Laut Agenda Austria verzeichnete die Kategorie Treibstoffe und Kfz-Instandhaltung mit einem Plus von 16,4 Prozent die größte Preissteigerung, gefolgt von Strom, Gas und anderen Brennstoffen mit plus 11,8 Prozent sowie Bekleidung mit 11,7 Prozent. Die steigenden Inflationsraten seien auch die Folgen der lockeren Geldpolitik, die sich nun mitten in der Pandemie in steigenden Preisen niederschlage. Gerissene Lieferketten verschärften die Situation zusätzlich. Während die US-Notenbank bereits ein Straffen ihrer Geldpolitik beschlossen habe, halte die EZB an ihrem Kurs fest. „Im Zentrum der EZB-Geldpolitik steht längst nicht mehr die Sicherung der Preisstabilität. Sondern der Wunsch, hochverschuldete Euro-Länder weiter mit günstigem Geld zu versorgen“, kritisiert Agenda-Austria-Direktor Franz Schellhorn. (va)