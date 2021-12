Comeback „schon bald": KitzVenture kauft Marke Schlecker

Kitzbühel – Schlecker, lange eine der größten Drogerieketten in Europa, schlitterte 2012 in eine spektakuläre Pleite. Nun soll das Unternehmen wieder auferstehen. Das kündigt zumindest Patrick Landrock an, Geschäftsführer von KitzVenture. Die Firma hat die internationalen Markenrechte an Schlecker gekauft, wie Landrock der bestätigte.