Rodel prallte gegen Baum: Frau in Thiersee schwer verletzt

Thiersee – Eine 36-jährige Frau wurde am Dienstag bei einem Betriebsausflug in Thiersee schwer verletzt. Mehrere Mitarbeiter des Unternehmens fuhren am Nachmittag gemeinsam mit Rodeln von der Kala-Alm ab. Die Frau teilte sich eine Rodel mit einem 23-Jährigen, wobei der Mann vorne saß, berichtet die Polizei.