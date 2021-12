17-jähriger Usbeke ist neuer Schnellschach-Weltmeister

© JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK via www.imago-images.de

Warschau – Der Usbeke Nodirbek Abdusattorow hat alle Favoriten düpiert und sich sensationell zum neuen Schnellschach-Weltmeister gekrönt. Der erst 17-Jährige setzte sich am Dienstagabend in Warschau aber erst in einer Playoff-Runde durch. Der Norweger Magnus Carlsen, der zwei Wochen nach seiner Titelverteidigung im klassischen Schach das Feld lange angeführt hatte, wurde nur Dritter.