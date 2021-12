Neue Heimat Tirol: 25 Millionen Euro für Sanierung von Wohnanlage

„Inklusive der bereitgestellten EU-Gelder sind 25 Mio. Euro in die Modernisierung unserer Bestandsanlagen geflossen“, so NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner. Durch diese Investionen könne der Energiebedarf und so auch der CO2-Ausstoß deutlich gesenkt werden. „Grundsätzlich wollen wir in allen unseren zentral beheizten Bestandsanlagen raus aus Öl und Gas und bis 2030 CO2-neutral sein“, erklärt NHT-Geschäftsführer Markus Pollo. Die NHT als größter gemeinnütziger Wohnbauträger Tirols sei dazu in zahlreichen Forschungsprojekten beteiligt. In Rum entstehe aktuell der größte Passivhaus Plus-Wohnbau Europas. Ein nächstes Leuchtturmprojekt sei das „Haus ohne Heizung“, das 2022 in der Gemeinde Navis erstmals umgesetzt werden soll.