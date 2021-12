Bischöfe tagen mit zwei Jahren Verspätung in Tirol

Zweiter Versuch, aber erneut in unsicheren Corona-Zeiten. Bereits vor zwei Jahren wollten die Bischöfe in Tirol ihre Frühjahrskonferenz abhalten, aber der Ausbruch der Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Im März 2022 wird jetzt ein zweiter Anlauf unternommen. Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler lädt seine Kollegen vom 14. bis 17. März ins Bildungshaus St. Michael in Pfons am Brenner ein. Die Omikron-Variante könnte aber zum Spielverderber werden, in der Diözese hofft man allerdings, dass es diesmal klappt. Auf der Tagesordnung dürfte jedenfalls die Vorbereitung auf die Bischofssynode 2023 sein. Der Vorbereitungsprozess dafür wurde im Herbst gestartet.