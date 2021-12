Wärmepumpenhersteller IDM soll Matreier Kassen füllen

Der Wärmepumpenerzeuger IDM in Matrei in Osttirol will den Standort stark vergrößern.

Matrei i. O. – Von 550 Angestellten auf bis zu 1000 Mitarbeiter in den nächsten Jahren: Das ist die geplante Entwicklung der Firma IDM Energiesysteme, die in Matrei in Osttirol ansässig ist, erklärt der Matreier Bürgermeister Andreas Köll in einer Aussendung zum neuen Budget für 2022. Für ihn äußerst positiv, denn Betriebe bringen Kommunalsteuer. Laut Prognose für 2022 werde Matrei als zweitgrößte Gewerbe- und Industriegemeinde Osttirol Einnahmen aus Kommunalsteuer in Höhe von 1,75 Millionen Euro haben, so der Bürgermeister. Außerdem weist das Budget im Ergebnishaushalt auch Erträge von über 25,5 Millionen Euro aus, während die Aufwendungen mit rund 18,72 Millionen angeführt sind. Resultat: ein Überschuss von 6,8 Millionen.