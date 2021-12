Die berühmte Maske fehlte nur auf dem Spielfeld

Innsbruck – Die Schleusen öffnen sich und man wird von „Türstehern“ in Empfang genommen. Sie betreten keine Diskothek, sondern die Räumlichkeiten eines Fußball-Hallenturniers. Und um Kinderaugen zum Leuchten bringen zu dürfen, muss sich derzeit auch die Union Innsbruck als Veranstalter des am Stefanitag startenden und heute endenden Generali Nachwuchshallencups an die geltenden Corona-Maßnahmen halten. Sie zeigen Ihren Grünen Pass, tragen Ihren Namen in eine Liste ein und ausgestattet mit einem pinken Armband sind Sie drin in der Sporthalle Hötting West. Wobei: Angesichts von zahlreichen Turnierabsagen avancierte der Schauplatz in der Viktor-Franz-Hess-Straße 9 zuletzt für viele Kinder zu einem wahren, viertägigen Paradies.