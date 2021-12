Lkw prallte in Beifahrerseite von Auto: 16-Jähriger tot

Steinerkirchen – Beim Zusammenstoß mit einem Lkw in Steinerkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) ist am Dienstagnachmittag der 16-jährige Beifahrer eines Autos ums Leben gekommen und dessen 18-jähriger Lenker verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung der Sattledter Straße (L537) mit der Eberstalzeller Straße (L1242). Die Zugmaschine mit Anhänger sei gegen 17 Uhr in die Beifahrerseite des Autos geprallt.